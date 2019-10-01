В городе Березно Ривненской области после употребления кондитерских изделий, приобретенных в магазине «Калач», отравились 12 человек, среди которых 4 детей, сообщает пресс-служба Ривненского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

В инфекционном отделении Березновской ЦРБ находятся 10 больных (из них 3 детей). У больных, которые первыми обратились за медицинской помощью, выделена сальмонеллу ентеритидис.

Медики призвали всех, кто употреблял приобретенные в магазине «Калач» кондитерские изделия, обратиться к врачам. «При появлении симптомов заболевания (боль в животе, тошнота, рвота, понос) обратитесь за медицинской помощью. Не нужно болезнь «переносить на ногах». Этим самым вы подвергаете себя опасности», – говорится в сообщении.