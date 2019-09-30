также в разделеОбщество
В Украине объявлено штормовое предупреждение 18
Пограничники задержали мужчину, сбежавшего из Вознесенской колонии 14
Украинец спустя три года решил рассказать, как его вербовала ФСБ 13
НАПК нашло миллионные нарушения в декларации Данилюка 32
«Подтянуть английский»: Луценко уехал из Украины 94
Данилюк так и не создал координационный центр по реформе «Укроборонпрома» 19
Луценко: В Украине нет оснований для расследования по Байдену 37
Кабмин уволил скандальную главу Госаудита 37
Администрацию столицы Калмыкии возглавил боевик «ДНР» 35
В ООН призвали Россию отменить запрет Меджлиса крымских татар 59
Стало известно о состоянии детей, которые пострадали при взрыве гранаты в «ЛНР» 47
На Луганщине полиция задержала мужчину, который три года был в розыске 19
Зеленский: Бабий Яр - это предупреждение для всего человечества 44
Сутки в зоне ООС: 23 обстрела, потерь нет 17
На востоке Украины пройдут дожди: прогноз погоды на 29 сентября 39
Британские СМИ: Телеканал «112 Украина» оказался под давлением со стороны националистических группировок 47
Завершились военные учения Rapid Trident-2019 18
В Украину прибыли почти 25 тысяч паломников-хасидов 53

Кабинет Министров планирует создать во всех областях офисы евроинтеграции.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в утвержденной правительственной программе, переданном в Верховную Раду.

«Правительство обеспечит создание во всех областях Украины офисов евроинтеграции, с первоочередным фокусом на южных и восточных областях, с целью приближения возможностей евроинтеграции к гражданам и бизнесу в регионах», - говорится в программе.

По планам правительства, это будет достигнуто путем содействия развитию культурных и образовательных проектов, контактов, а также экономики и инфраструктуры с привлечением инвестиций и финансовой помощи ЕС.

«Фокус на регионализации евроинтеграции позволит нам направить дополнительные ресурсы в области и общества для того, чтобы жители регионов непосредственно чувствовали пользу для них курса Украины на интеграцию в ЕС», - отмечается в программе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
2631 грн.
10
Теги