Кабинет Министров планирует создать во всех областях офисы евроинтеграции.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в утвержденной правительственной программе, переданном в Верховную Раду.

«Правительство обеспечит создание во всех областях Украины офисов евроинтеграции, с первоочередным фокусом на южных и восточных областях, с целью приближения возможностей евроинтеграции к гражданам и бизнесу в регионах», - говорится в программе.

По планам правительства, это будет достигнуто путем содействия развитию культурных и образовательных проектов, контактов, а также экономики и инфраструктуры с привлечением инвестиций и финансовой помощи ЕС.

«Фокус на регионализации евроинтеграции позволит нам направить дополнительные ресурсы в области и общества для того, чтобы жители регионов непосредственно чувствовали пользу для них курса Украины на интеграцию в ЕС», - отмечается в программе.