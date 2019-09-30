Кабинет Министров в следующие 5 лет планирует расширить перечень безвизовых стран еще 14 государствами.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в утвержденной правительственной программе, переданной в Верховную Раду.

«Увеличение перечня стран с безвизовым режимом для владельца украинского паспорта - залог открытие мира для украинцев, повышенич уважения к нашему гражданину, обеспечения его прав», - указано в программе.

За следующие 5 лет этот перечень будет расширен за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки.

Также в 2020 году будет увеличен срок безвизового пребывания в Аргентине, упрощенный существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими.