Во Франции уволили президента Ассоциации любителей «Токийского дворца» Бернара Шенбо после того, как он призвал убить 16-летнюю шведскую эко-активистку Грету Тунберг. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Le Parisien.



В своем посте в Facebook президент написал, что не отрицает изменения климата, но «эта безумная добавляет ненависти в наше общество, и так возбужденное негативом со всех сторон». Также Шенбо выразил надежду, что активистку кто-то застрелит.

Пользователи в комментариях к посту Шенбо отметили, что его слова - подстрекательство к убийству. В ответ руководитель фонда ответил: «Да». После этого национальный музей «Дворец Токио» выступил с заявлением, в котором открестился от слов Бернара Шенбо. Также в учреждении заявили об избрании нового руководителя фонда.

Позже Шенбо написал еще один пост, в котором извинился за свои слова и отметил, что «не призывает к убийству Греты Тунберг».

«В Facebook у меня вырвались высказывания, совершенно мне не свойственные», – написал он.

Напомним, на саммите ООН 16-летняя Грета Тунберг произнесла эмоциональную речь, обвинив мировых политиков в украденном детстве.

