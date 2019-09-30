В результате ДТП в Мироновке Киевской области погиб один человек и 7 пострадали.

Как сообщает пресс-служба облглавка, трагедия произошло около 07.00 29 сентября.

Автомобиль, за рулем которого был 17-летний парень, протаранил металлический забор и въехал во двор частного дома. В результате погиб 19-летний парень, который в то время находился в багажнике (из-за отсутствия места в салоне).

По вызову хозяина квартиры, на указанный адрес прибыла следственно-оперативная группа, которая выяснила обстоятельства трагедии и детали развития событий.

По предварительным данным, студент одного из местных учебных заведений несколько дней назад приобрел себе авто и, похоже, решил похвастаться перед друзьями, не имея водительского удостоверения. Свои силы не рассчитал. Будучи уже навеселе (1.25 промилле), в компании еще шести друзей в салоне решил «прокатиться».

На скорости не справился с управлением и протаранил забор частного дома. Его занесло в бетонный колодец, что и привело к трагедии.

19-летний парень, который находился в багажнике погиб на месте, водитель и еще шестеро пассажиров, среди которых две девушки, находятся сейчас в больнице.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.