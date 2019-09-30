также в разделеПроисшествия
На Донбассе погибла 21-летняя девушка-солдат 19
На Одесчине 12-летний мальчик застрелил 15-летнего приятеля 22
ООС: Боевики совершили 26 обстрелов, потерь нет 13
В Умани пожар: эвакуировали пятерых хасидов и доставили вертолет для их транспортировки 82
Закарпатье сотрясло незначительное землетрясение 20
ДТП в Запорожье унесло жизни двух человек 19
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов 14
В «ЛНР» на гранате подорвалась группа детей 43
В Атлантическом океане пропало судно с украинцами на борту 40
В Запорожье поезд сбил трех людей 53
После взрыва на заводе в Сумах количество пострадавших возросло 69
ДТП в Умани: микроавтобус перевернулся после столкновения с грузовиком 24
В МВД рассказали подробности гибели военного на Донбассе 28
В Сумах произошел мощный взрыв на заводе 101
Во время дрифта в Киеве водитель сбил людей и протаранил несколько машин 47
На фронте погиб украинский военный 40
На Львовщине двух сотрудниц ГПСУ задержали за убийство новорожденного 47
Появилось видео смертельного ДТП в Броварах 96

В результате ДТП в Мироновке Киевской области погиб один человек и 7 пострадали.

Как сообщает пресс-служба облглавка, трагедия произошло около 07.00 29 сентября.

Автомобиль, за рулем которого был 17-летний парень, протаранил металлический забор и въехал во двор частного дома. В результате погиб 19-летний парень, который в то время находился в багажнике (из-за отсутствия места в салоне).

По вызову хозяина квартиры, на указанный адрес прибыла следственно-оперативная группа, которая выяснила обстоятельства трагедии и детали развития событий.

По предварительным данным, студент одного из местных учебных заведений несколько дней назад приобрел себе авто и, похоже, решил похвастаться перед друзьями, не имея водительского удостоверения. Свои силы не рассчитал. Будучи уже навеселе (1.25 промилле), в компании еще шести друзей в салоне решил «прокатиться».

На скорости не справился с управлением и протаранил забор частного дома. Его занесло в бетонный колодец, что и привело к трагедии.

19-летний парень, который находился в багажнике погиб на месте, водитель и еще шестеро пассажиров, среди которых две девушки, находятся сейчас в больнице.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/осень
5220 грн.
26
Теги