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В одном из сел Беляевского района 12-летний подросток застрелил 15-летнего знакомого, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что 15-летний пострадавший находился в гостях у 12-летнего знакомого.

Парень решил похвастаться охотничьим ружьем своего деда. Он взял оружие в руки, которое внезапно выстрелило. 15-летний парень получил ранение в область груди, от которого умер.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Владельца оружия и парня, который осуществил выстрел, для получения показаний доставили в Усатовское отделение полиции. Ребенка допросили в присутствии родителей и психолога. Сейчас с малолетним продолжают работать психологи.

Оружие изъято. Полиция ходатайствует о назначении судебно-медицинской и баллистической экспертиз.
ForUm

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