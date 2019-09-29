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Министерство обороны Словакии приостанавливает полеты истребителя МиГ-29 после того, как разбился советский военный самолет, который был на балансе ВВС страны.

По данным словацкого Министерства обороны, пилот катапультировался, его госпитализировали в стабильном состоянии, сообщает Радио Свобода.

 

Пока не будет завершено расследование причин аварии власти решили приостановить полеты MиГ-29.

Напомним, истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Словакии разбился вблизи города Злате-Моравце на западе страны.
ForUm

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