Министерство обороны Словакии приостанавливает полеты истребителя МиГ-29 после того, как разбился советский военный самолет, который был на балансе ВВС страны.
По данным словацкого Министерства обороны, пилот катапультировался, его госпитализировали в стабильном состоянии, сообщает Радио Свобода.
Пока не будет завершено расследование причин аварии власти решили приостановить полеты MиГ-29.
Напомним, истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Словакии разбился вблизи города Злате-Моравце на западе страны.
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