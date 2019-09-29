Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг подозрения в незаконных связях с американской предпринимательницей Дженнифер Аркур.

Об этом сообщает BBC.

Как отмечает издание, Борис Джонсон заявил, что его связи с американкой «не представляют интереса для объявления».

Ранее сообщалось, что администрация Лондона передала в правоохранительные органы информацию о возможном злоупотреблении властью со стороны нынешнего премьер-министра Великобритании, когда он был мэром Лондона.

Правоохранители интересуются связью Джонсона с предпринимательницей Дженнифер Аркур из США. Фирмы, связанные с Аркур, вероятно получили субсидии в размере более 125 тысяч фунтов стерлингов из бюджета Лондона.

Джонсон неоднократно посещал лондонскую квартиру Аркур, которая называла его «одним из своих лучших друзей».

Напомним, Администрация Лондона передала в правоохранительные органы информацию о возможном злоупотреблении властью со стороны нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в то время, когда он занимал должность городского головы столицы Соединенного Королевства.