также в разделеМир
В Москве люди вышли на митинг против политических репрессий 8
Советский МиГ-29: в Словакии приостановили полеты истребителя 15
Протесты в Гонконге: полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ 13
Иран обвинил США в начале «кибервойны» 20
Маск назвал сроки вывода на орбиту корабля Starship 153
В Австрии проходят досрочные парламентские выборы 15
Белый дом усилил расследование переписки Хиллари Клинтон 16
Facebook готовится отразить вмешательство в выборы президента США 17
Джонсона заподозрили в злоупотреблении властью 29
В торговом центре США произошла резня: полиция застрелила нападавшего 43
В Словакии разбился военный истребитель МиГ-29 65
Выборы в Афганистане: более 20 человек пострадало 19
Вторая по величине авиакомпания Франции прекратила деятельность 44
В России отреагировали на отставку Волкера 50
В Южной Кореи взорвалось грузовое судно, есть пострадавшие 60
Джулиани не будет давать показания в рамках импичмента без согласия Трампа 51
Демократы требуют от Белого дома предоставить документы о причинах задержки денежной помощи Украине 20
Литва отказалась от идеи онлайн-голосования из-за угрозы РФ 49

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг подозрения в незаконных связях с американской предпринимательницей Дженнифер Аркур.

Об этом сообщает BBC.

Как отмечает издание, Борис Джонсон заявил, что его связи с американкой «не представляют интереса для объявления».

Ранее сообщалось, что администрация Лондона передала в правоохранительные органы информацию о возможном злоупотреблении властью со стороны нынешнего премьер-министра Великобритании, когда он был мэром Лондона.

Правоохранители интересуются связью Джонсона с предпринимательницей Дженнифер Аркур из США. Фирмы, связанные с Аркур, вероятно получили субсидии в размере более 125 тысяч фунтов стерлингов из бюджета Лондона.

Джонсон неоднократно посещал лондонскую квартиру Аркур, которая называла его «одним из своих лучших друзей».

Напомним, Администрация Лондона передала в правоохранительные органы информацию о возможном злоупотреблении властью со стороны нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в то время, когда он занимал должность городского головы столицы Соединенного Королевства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1196 грн.
12
Теги