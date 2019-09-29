Об этом сообщает Deutsche Welle.
Так, правоохранители интересуются связью Джонсона с предпринимательницей Дженнифер Аркур из США. Фирмы, связанные с Аркур, вероятно получили субсидии в размере более 125 тыс. фунтов стерлингов из бюджета Лондона.
Также сообщается, что Джонсон неоднократно посещал лондонскую квартиру Аркур, которая называла его «одним из своих лучших друзей». А также он был главой ведомства по контролю деятельности службы столичной полиции.
Сейчас правоохранители проверяют, есть ли основания для открытия полномасштабного расследования.
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