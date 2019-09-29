Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, правоохранители интересуются связью Джонсона с предпринимательницей Дженнифер Аркур из США. Фирмы, связанные с Аркур, вероятно получили субсидии в размере более 125 тыс. фунтов стерлингов из бюджета Лондона.

Также сообщается, что Джонсон неоднократно посещал лондонскую квартиру Аркур, которая называла его «одним из своих лучших друзей». А также он был главой ведомства по контролю деятельности службы столичной полиции.

Сейчас правоохранители проверяют, есть ли основания для открытия полномасштабного расследования.