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В районе села Колочава Межгорского района в Закарпатской области 28 сентября зарегистрировали землетрясение.

Об этом сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные сейсмостанции «Львов», передает УНИАН.

Отмечается, что землетрясение в районе села Колочава произошло в субботу в 15:43. Координаты эпицентра: широта 48.36 град., долгота 23.69 град. Магнитуда по длине записи MD=2.0; глубина гипоцентра 3.8 км.

В то же время информация о том, почувствовали ли землетрясение местные жители, не поступала.

В департаменте отмечают, что сегодня опасных явлений погоды не ожидается.
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