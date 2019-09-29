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В Запорожье в результате аварии два человека погибли, еще двое пострадавших доставлены в больницу.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Полиция установила, что водитель автомобиля Фиат 1995 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате аварии две пассажирки ВАЗа 1958 и 1951 рождения погибли на месте.

Водитель этой легковушки 1974 года и пассажирка Фиата 1998 года рождения доставлены в больницу с телесными повреждениями.

Сейчас на месте происшествия работает полиция и сотрудники ГСЧС.
ForUm

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