В течение 28−29 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь со стороны ВСУ не было.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 28 сентября, потерь со стороны украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток, 29 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток оккупанты совершили два обстрелы позиций Объединенных сил.

В течение текущих суток потерь с украинской стороны в результате обстрелов боевиков не было.

27 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Тогда один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.