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В Атлантическом океане недалеко от Мартиники исчезло судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

«26 сентября 2019 года в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины», - отметил дипломат.

По его словам, поисковую операцию проводит французский морской спасательно-координационный центр Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).

«Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC. Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца», - добавил Кирилич.
ForUm

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