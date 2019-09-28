Количество пострадавших работников в результате взрыва в одном из цехов завода в Сумах увеличилось до 10, двое из них находятся в реанимации.
Об этом сообщили в полиции Сумской области.
Взрыв с последующим возгоранием произошел на территории одного из предприятий в городе Сумы на улице Линейная утром в субботу, 28 сентября. Сообщалось о восьми пострадавших.
По данным СМИ, взрыв произошел на заводе, где изготавливают пробки для пэт-бутылок. По предварительной информации, взорвался один из станков.
Спасатели выяснили, что возгорание произошло внутри производственного цеха. Огонь охватил производственное оборудование цеха и утеплитель стен на площади до 50 кв.м.
По данным ГСЧС, в 11:17 пожар локализовали, в 11:55 ликвидировали.
Напомним, сегодня в Сумах произошел взрыв на заводе, где изготавливают пробки для пэт-бутылок.
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