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Количество пострадавших работников в результате взрыва в одном из цехов завода в Сумах увеличилось до 10, двое из них находятся в реанимации.

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

Взрыв с последующим возгоранием произошел на территории одного из предприятий в городе Сумы на улице Линейная утром в субботу, 28 сентября. Сообщалось о восьми пострадавших.

По данным СМИ, взрыв произошел на заводе, где изготавливают пробки для пэт-бутылок. По предварительной информации, взорвался один из станков.

Спасатели выяснили, что возгорание произошло внутри производственного цеха. Огонь охватил производственное оборудование цеха и утеплитель стен на площади до 50 кв.м.

По данным ГСЧС, в 11:17 пожар локализовали, в 11:55 ликвидировали.

Напомним, сегодня в Сумах произошел взрыв на заводе, где изготавливают пробки для пэт-бутылок.
ForUm

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