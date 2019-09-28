В Сумах произошел взрыв на заводе, где изготавливают пробки для пэт-бутылок.

Об этом сообщает ТСН.

По предварительной информации, взорвался один из станков, после чего началось возгорание. По данным СМИ, пострадали 10 человек.

На месте работают спасатели. Управление ГСЧС в Сумской области сообщило, что в результате взрыва на заводе в Сумах пострадали восемь человек.

Сегодня в 10.51 в Сумах, на территории завода ООО «Гуала Кложерс Украина», в производственном цехе произошел взрыв оборудования с последующим горением.

В результате взрыва, согласно предварительным данным, травмированы восемь человек. В 11.17 пожар локализован на площади 50 квадратных метров, в 11.55 - ликвидирован. В тушении огня были задействованы 18 спасателей и четыре единицы техники ГСЧС.