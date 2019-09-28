В Сумах произошел взрыв на заводе, где изготавливают пробки для пэт-бутылок.
Об этом сообщает ТСН.
По предварительной информации, взорвался один из станков, после чего началось возгорание. По данным СМИ, пострадали 10 человек.
На месте работают спасатели. Управление ГСЧС в Сумской области сообщило, что в результате взрыва на заводе в Сумах пострадали восемь человек.
На заводі з переробки пляшок у Сумах загорівся станок. Постраждали 10 осіб.#новини #ТСН pic.twitter.com/cxa8lHjIp8— ТСН.ua (канал 1+1) (@tsnua) 28 сентября 2019 г.
Сегодня в 10.51 в Сумах, на территории завода ООО «Гуала Кложерс Украина», в производственном цехе произошел взрыв оборудования с последующим горением.
В результате взрыва, согласно предварительным данным, травмированы восемь человек. В 11.17 пожар локализован на площади 50 квадратных метров, в 11.55 - ликвидирован. В тушении огня были задействованы 18 спасателей и четыре единицы техники ГСЧС.
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