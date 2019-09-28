В субботу, 28 сентября, на трассе М-05 в Умани произошло ДТП с участием грузовика Daf и микроавтобуса Mercedes-Benz с пассажирами.
Об этом сообщили в патрульной полиции Черкасской области.
Согласно предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель грузовика не предоставил микроавтобусу преимущества в движении.
«Девять пассажиров Mercedes-Benz госпитализированы в Жашковскую центральную районную больницу», — говорится в сообщении.
В то же время, насколько серьезные травмы получили потерпевшие, не уточняется.
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