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В субботу, 28 сентября, на трассе М-05 в Умани произошло ДТП с участием грузовика Daf и микроавтобуса Mercedes-Benz с пассажирами.

Об этом сообщили в патрульной полиции Черкасской области.

Согласно предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель грузовика не предоставил микроавтобусу преимущества в движении.

«Девять пассажиров Mercedes-Benz госпитализированы в Жашковскую центральную районную больницу», — говорится в сообщении.

В то же время, насколько серьезные травмы получили потерпевшие, не уточняется.
ForUm

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