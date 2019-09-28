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В портовом городе Ульсан в Южной Корее произошел пожар на судне для перевозки нефтепродуктов, в результате чего пострадали девять моряков.

На судне находились 25 человек, все они иностранцы. Всех моряков спасли, пишет Yonhap.

Отмечается, что огонь быстро распространился на другое грузовое судно, где находился 21 член экипажа. Их также всех спасли.

Из девяти пострадавших моряков один находится в критическом состоянии. Пока неизвестно, на каком из кораблей находился пострадавший.

Власти города пытаются сдержать пожар, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня. Береговая охрана расследует точную причину взрыва, а полиция перекрыла движение транспорта возле порта.
ForUm

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