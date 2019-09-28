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Пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко назвал отставку специального представителя США по Украине Курта Волкера тревожной новостью из Вашингтона. Об этом он написал в своем Facebook.

«Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии. С Куртом мы все в Украине чувствовали себя увереннее – и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США», - написал Порошенко.

Напомним, сегдня появилась информация, что исполнительный директор Института Маккейна Курт Волкер подал в отставку со своего поста Специального посланника Госдепартамента США в Украине.
ForUm

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