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В пятницу вечером, 27 сентября, на парковке рядом с ТЦ Lavina в Киеве произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает Информатор, к компании автолюбителей, которые собираются там, чтобы подрифтовать, присоединился молодой человек на Volkswagen.

Во время выполнения маневров с заносом он не справился с управлением, в результате чего сбил двух прохожих, а также протаранил три припаркованных автомобиля.

Пострадавших госпитализировали с места ДТП с тяжелыми травмами.

При этом, по словам очевидцев, водитель Volkswagen оказался в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавших госпитализировали с места ДТП с тяжелыми травмами.

При этом, по словам очевидцев, водитель Volkswagen оказался в состоянии алкогольного опьянения.
ForUm

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