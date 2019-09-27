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Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что сплошное покрытие широкополосным интернетом в Украине будет реализовано в течение полутора-двух лет. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

Вице-премьер напомнил, что сейчас идет процесс перераспределения частот между операторами мобильной связи для освобождения диапазона, который используется для широкополосного доступа в интернет.

«Есть указ президента о перераспределении частот. Вы не представляете, на каком уровне форсируется и насколько интенсивно идет коммуникация. Сейчас происходят эксперименты на частотах, потому что у некоторых операторов есть вопросы по поводу тех частот, которые они в рамках распределения получают. Но мы задекларировали, что на инвестиционном форуме в Мариуполе мы покажем результат, когда пройдет перераспределение и когда улучшится интернет. Я думаю, что в течение полутора-двух лет точно мы это все реализуем. Я не вижу просто другого выхода. Невозможно, чтобы это застопорилось», – подчеркнул Федоров.
ForUm

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