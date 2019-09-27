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Глава Европейского Совета Дональд Туск призвал мировых лидеров не флиртовать с диктаторами и больше помогать Украине.

Туск выступил с такой речью на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, обращаясь ко всем присутствующим мировым лидерам, сообщает УНИАН.

Он призвал политиков не врать, если хотят бороться с фейками. А еще отметил, что правосудие не должно становиться марионеткой в руках власти, даже ради национальных интересов.

По словам Туска, любовь к родине в нынешнем мире очень легко превратить в ненависть к соседям. «Вы должны защищать свободу выражения мнения и свободной прессы, и прекратить флиртовать с диктаторами и авторитарными режимами. Чтобы защищать верховенство права, следует воспринимать тот факт, что оно выше любой власти. Если вы хотите следовать принципам международной солидарности, вы должны помогать слабым, когда их атакует кто-то более сильный и жестокий, как в случае с Украиной», – сказал Туск.


 
ForUm

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