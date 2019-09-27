По ходатайству прокуратуры Киева избраны меры пресечения участковому офицеру Оболонского управления полиции и оперуполномоченному Соломенского управления полиции ГУНП в Киеве, уличенным в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за непривлечение лица к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в Оболонском районе Киева участковый офицер полиции задержал 22-летнюю девушку за незаконный сбыт наркотических веществ. За непривлечение ее к уголовной ответственности милиционер потребовал от девушки 60 тысяч гривен.

В тот же день сотрудник Оболонского УП при пособничестве другого полицейского, а именно оперуполномоченного Соломенского управления полиции, получил от фигурантки часть неправомерной выгоды в сумме 38 тыс. гривен, как лично, так и переводом на банковскую карточку.

Правоохранителей задержали «на горячем» после получения второй части денежных средств.

Сотрудникам полиции сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и ч. 3 ст. 369 УК Украины.

В настоящее время судом удовлетворены ходатайства прокуратуры о применении к подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения их от занимаемых должностей.

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.