В Киеве задержали мужчину, который пытался совершить кражу из Владимирского собора, сообщает пресс-служба столичного главка.

Вечером 26 сентября в Шевченковское управление полиции поступила информация, что неизвестный пытался забраться в помещение религиозного учреждения на бульваре Тараса Шевченко. Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, задокументировала правонарушения и изъяла записи с камер видеонаблюдения.

Правоохранители опросили заявителя, который рассказал, что ночью он услышал шум и сразу включил свет. Охранник увидел незнакомца, который разбил окно и пытался проникнуть в помещение. После этого злоумышленник скрылся.

Благодаря проведенному комплексу оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний фигурант, который уже был ранее неоднократно судим за совершение краж и хранение наркотических веществ.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до шести лет лишения свободы.