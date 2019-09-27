Депутат-мажоритарщик от партии «Слуга народа» Алексей Мовчан взял себе единственным помощником 24-летнюю танцовщицу и свадебного администратора Валерию Гриценко. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как говорится на сайте Верховной Рады, Гриценко работает у Мовчана по срочному трудовому договору на постоянной основе.

Еще в начале этого года Гриценко искала работу организатора массовых мероприятий.

Согласно информации в ее резюме, она хореограф-постановщик. Окончила Харьковскую государственную академию культуры. Танцовщицей работала в турецких отелях и на круизном лайнере.

Впоследствии Гриценко переквалифицировалась в свадебного администратора и, похоже, продолжает, совмещать эту работу с работой помощницы депутата.

Кроме того, в свое время Гриценко предлагала свои услуги в качестве модели.

Валерия Гриценко – дочь секретаря кременчугского горсовета Юрия Гриценко.

Алексей Мовчан попал в Верховную Раду 9-го созыва как мажоритарщик от «Слуги народа», победив на 150 избирательном округе в Полтавской области.

Сейчас он является председателем подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.