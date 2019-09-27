Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в убийстве новорожденного ребенка двум женщинам, которые служат во Львовском пограничном отряде Западного территориального управления Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Досудебным расследованием установлено, что 29 июля 2019 военнослужащая ГПСУ во время домашних родов во дворе собственного дома родила ребенка. Женщина умышленно не перевязала пуповину собственного ребенка и ударила новорожденную девочку по голове - как следствие, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму; родная сестра роженицы, которая также работает в Госпогранслужбе, поместила еще живого травмированного ребенка в полиэтиленовый пакет и закопала вблизи места проживания семьи.

Двум женщинам сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка, совершенного по предварительному сговору группой лиц (П. 2, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

Лычаковский районный суд Львова избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.