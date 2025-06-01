Вчені з’ясували, як народження дитини впливає на задоволеність життям

Команда вчених кафедри соціології та соціальної психології Кельнського університету у процесі дослідження з’ясувала, що народження дітей надає сенс життю. Однак задоволеність життям знижується, особливо у жінок. Найбільш задоволені батьки живуть у скандинавських країнах.

Відзначається, що метою наукового експерименту було вивчення двох основних компонентів благополуччя дорослих, які мають і не мають дітей: задоволеність життям і наповненість сенсом. Звіт опублікований у травні 2025 року в журналі Journal of Marriage and Family, а також на сайті університету, пише Deutsche Welle.

Діти і поняття "хорошого життя"

Чи робить наявність дітей життя кращим, багато в чому залежить від того, як визначати “хороше життя” і які аспекти благополуччя батьків враховувати. Задоволеність життям і сприйняття того, що життя має сенс – критичні виміри “хорошого життя” – можуть давати абсолютно різні результати.

– Люди, у яких є діти, частіше відчувають, що їхнє власне життя є значущим і цінним, – йдеться у дослідженні.

Поява нового сенсу в житті, що передбачає відчуття мети і визнання того, що твої дії сприяють створенню чогось більшого, ніж ти сам, відзначили батьки обох статей, національностей і соціальних статусів.

Чинник соціального статусу

Що стосується задоволеності життям, то тут ситуація не настільки однозначна. Хто більше задоволений – батьки або бездітні – залежить від соціальної ситуації, національної приналежності, статі та соціально-економічного статусу.

Наприклад, матері з низьким соціально-економічним статусом набагато менше задоволені своїм життям, аніж бездітні жінки в тому ж соціальному становищі.

Позитивний досвід Скандинавії

У скандинавських країнах діти дарують батькам не тільки більше сенсу в житті, а й більше задоволення.

Однак батьки, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, частіше відчувають себе менш задоволеними. Йдеться насамперед про батьків-одинаків (особливо жінок) і дуже молодих жінок з низьким рівнем освіти або тих, хто живе в країнах, де важко організувати догляд за дітьми.

Однак, у скандинавських країнах відмінності між соціальними групами виражені набагато менше, що, у свою чергу, впливає на різницю в задоволеності життям між батьками і бездітними – вона мінімальна.

Догляд за дітьми, виплати батькам і відпустка по догляду за дитиною – ці аспекти сімейної політики розвинені в скандинавських країнах дуже добре. На думку соціологів, тут діти розглядаються не як "особиста проблема батьків", а як завдання, яке потрібно вирішувати спільно.

В цілому, як зазначається в дослідженні, країни Північної Європи служать прикладом того, що коли людям надаються сприятливі умови, народження дітей може підвищити як сенс, так і задоволеність життям, сприяючи тим самим "хорошому життю".