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Согласно результатам социологического исследования, проведенного компанией «Content Dynamics», если бы выборы городского головы Киева состоялись в ближайшее воскресенье, 33,1% киевлян проголосовали бы за действующего мэра Виталия Кличко. Следом идет Андрей Пальчевский - 14,8%, замыкает «тройку» Александр Ткаченко – 10,9% (процент среди тех, кто определился с кандидатом), сообщает From-UA.

При этом следует заметить, что Виталий Кличко лидирует также и в антирейтинге. Так, 28,5% опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. На втором месте по антирейтингу - Александр Омельченко. За него не стали бы голосовать 12,8% опрошенных, вслед идет Александр Попов - 11,4% респондентов. Наименьший антирейтинг имеет Андрей Пальчевский - только 2,3% опрошенных киевлян не стали бы за него голосовать на мэрских выборах.

Также 32% респондентов считают, что дела в городе идут в правильном направлении, 30% - в неправильном, 38% - не определились по этому вопросу. В оценке ситуации в стране - в целом 39% киевлян считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 25% - придерживаются противоположной точки зрения, 36% - не определились.

Преимущественно большинство опрошенных считают, что президент не должен назначать на должность главы Киевской городской государственной администрации другое лицо, чем то, которое было избрано на выборах городского головы - таких 69%. 21% респондентов придерживается противоположного мнения, еще 10% - не определились с ответом.

41% респондентов считают, что выборы городского головы Киева должны состояться в этом году, 8% - за досрочные выборы которые могут состояться весной, зато 39% - за проведение их в соответствии с дежурным расписанием в октябре 2020, еще 12% респондентов не определились по этому вопрос.

Исследование проводилось в период с 23 по 24 сентября 2019 среди жителей Киева. Выборка репрезентативна для лиц старше 18 лет, постоянно проживающих в Киеве. Объем выборки 1200 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,4% в 95% доверительном интервале.
ForUm

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