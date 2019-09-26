также в разделеОбщество
На перепись населения потратят 5 миллиардов
Оккупанты сообщили о задержании в Крыму Украинца 9
Порошенко рассказал, как празднует день рождения 12
В ВАКС прогнозируют «небольшой коллапс» с рассмотрением дел 10
Боевики усилили полицейский режим на оккупированном Донбассе 13
Похитителю картины Куинджи дали 3 года колонии 13
У НАПК появились вопросы к Маркаровой 19
На Волыни таможенники собирали «дань» с водителей 16
У Зеленского отреагировали на лишение лицензии канала 112 Украина 47
Сытник: Дело о вмешательстве в выборы США исчезло после отставки Луценко 20
Шокин через Верховный суд пытается вернуть должность генпрокурора 32
Рябошапка уволил еще двух замов генпрокурора 34
«Это не мы»: НАБУ отрицает причастность к прослушке Трубы 21
Главе Нацполиции назначили заместителя 22
Нацсовет лишил лицензий региональных вещателей канала 112 Украина 46
Украина подписала «безвиз» еще с одной страной Латинской Америки 17
Аваков оставил Князева в МВД 33
Синоптики дали прогноз на октябрь 54

Чтобы преодолеть советские методы работы в армии, будут создаваться модельные части с практиками стран НАТО. Их опыт будут перенимать остальные подразделения.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ министр обороны Андрей Загороднюк.

Так, говоря об устранении порядков советской армии в ВСУ, он отметил, что «это быстро не изменишь, но делать это надо».

«Мы еще раньше создали центры подготовки сержантов, прописали концепцию подготовки сержантского состава, привели практику начисления зарплат в соответствие с практикой стран НАТО, но еще есть над чем работать. И теперь вопрос в том, чтобы дать им возможность себя проявлять. Необходимо также изменить уставы, чтобы у них была юридически такая возможность. А также проводить работу непосредственно с личным составом, с офицерами, объяснять им новые полномочия и функции сержанта. И выстроить взаимодействие так, чтоб они общались с солдатами, а офицеры общались с сержантами», - сказал Загороднюк.

С этой целью, по его словам, планируется создание модельных частей.

«Это образцовые бригады, которые мы выберем для тестирования подхода. Сейчас идет процесс осмысления. Мы уже говорили об этом с генералом Хомчаком. Он, кстати, очень поддерживает концепцию этих модельных частей. Мы сейчас будем их отбирать, там внедрять изменения и в ручном режиме отрабатывать. Когда мы увидим, как это работает на пилотном проекте, можно такие модели реплицировать дальше», - поделился министр.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1507 грн.
14
Теги