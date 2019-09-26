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Украина очень высоко ценит поддержку Европейского Союза в целом, и в частности вклад Германии и Франции.

Об этом 26 сентября заявил журналистам вице-премьер-министр по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.

«Мы чрезвычайно ценим поддержку Европейского Союза в целом, мы очень ценим поддержку Германии и Франции. Есть вопросы, где наши позиции расходятся, например, вопрос возвращения России в «группу Семи» или вопрос «Северного потока-2», но мы очень ценим их поддержку», - сказал Кулеба.

Он добавил, что на рабочем уровне будет сделано «все, что должно быть сделано», чтобы избежать возможных недоразумений с этими странами после публикации стенограммы телефонного разговора президентов Зеленского и Трампа.

«Госпожа Меркель и господин Макрон «не новички в дипломатии, и они прекрасно понимают контекст происходящего, и ту важность, которую сейчас имеет Украина и попытку решить конфликт, который начался из-за российской агрессии, для общего положения дел Европы. Это не уровень каких-то личных обид, это уровень большой политики», - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что есть реальная дипломатия, когда люди разговаривают и говорят «иногда одно, иногда другое».

«Это рабочий процесс. Здесь в силу внутриполитического американского кризиса этот процесс вышел наружу. Вот я бы хотел, например, почитать стенограммы, как президент Макрон с президентом Путиным обсуждают Украину, и потом мы бы решали, кто на кого должен обижаться и какие кризисы должны возникать», - резюмировал Кулеба.

Напомним, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам, вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини Майя Косьянчич, комментируя опубликованную Белым домом стенограмму беседы президентов Трампа и Зеленского, назвала беспрецедентной поддержку Украины Евросоюзом.
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