В российском Оренбурге до 12 ноября арестован настоятель Свято-Троицкой обители Николай Стремский, ему предъявили обвинения в изнасиловании, развратных действиях и невыполнении родительских обязанностей. Адвокаты просили суд отпустить Стремского под домашний арест, сообщает Радио Свобода.

Правоохранительные органы официально не комментируют дело, не дает комментариев и сам обвиняемый. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

По данным российских СМИ, Стремского задержали в начале недели. Местные издания сообщают, что потерпевшими по делу проходят семь несовершеннолетних. Всего на воспитании в семье священника находятся 70 приемных детей.

Также арестованы совершеннолетняя дочь Стремского и его зять. Против них расследуют дело о незаконном лишении свободы, ее подробности СМИ не приводят.

В 2015 году на Николая Стремского завели дело о пребывании в нетрезвом виде за рулем автомобиля, однако впоследствии его закрыли.

«Общественное телевидение России» выпускало сюжет о жизни настоятеля обители, в котором, в частности, рассказывалось о его коллекцию элитных и ретро-автомобилей, а также о конюшни и винный погреб.

Семья Стремского, который начал брать на воспитание приемных детей с начала 90-х годов, считается одной из крупнейших в России.