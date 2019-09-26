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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал соглашение об отмене виз между Украиной и Эквадором.

«Подписано! Эквадор – двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будет «безвиз». Продолжаем открывать двери для наших граждан», - написал он в Twitter.

 


 

 

Напомним, 24 сентября Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией. 
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