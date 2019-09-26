Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подписал соглашение об отмене виз между Украиной и Эквадором.
«Подписано! Эквадор – двадцать первая страна Латинской Америки, с которой будет «безвиз». Продолжаем открывать двери для наших граждан», - написал он в Twitter.
Підписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян. pic.twitter.com/aqx3YLbt50— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 25. září 2019
Напомним, 24 сентября Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией.
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