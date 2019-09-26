На крышу львовского супермаркета «Арсен» упал строительный кран с территории строительства компании «Авалон».
Как сообщает пресс-служба горсовета Львова, ЧП произошло утром 26 сентября на ул. Красной Калины, 58.
Пострадала водитель крана. Ее зажало в кабине, поэтому на место происшествия привлекали спецтехнику. Женщину удалось высвободить. Она доставлена в больницу.
«Женщину из крана уже вытащили. Она была зажата, поэтому привлекали специализированную машину, чтобы зафиксировать кабину крана и провести высвобождение пострадавшей. Кран упал на складские помещения «Арсена», то есть это хозяйственные помещения, где происходит подвоз товара. Поэтому больше никто не пострадал», - сообщил заместитель председателя Сихивской РА Владимир Ивасюк.
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