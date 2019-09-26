также в разделеПроисшествия
ООС: Боевики совершили 32 обстрела, ранены 3 военных 32
В Варшаве самоубийца выпрыгнул из многоэтажки и упал на украинца 55
В Кривом Роге преступник при задержании ранил ножом полицейского 17
В оккупированном Донецке загорелся склад боеприпасов 63
Боевики 23 раза обстреляли украинские позиции, 1 военный погиб, еще 1 – ранен 32
ГБР расследует трагическую гибель военного на территории воинской части 26
На окружной Броварской дороге в ДТП попали девять авто 33
В Польше жестоко избили студента из Украины 47
ООС: Боевики совершили 24 обстрела, 2 военных – ранены 19
На Черниговщине осквернили могилы воинов АТО 21
На Николаевщине из колонии сбежал осужденный за убийство 33
В Киевской области произошло очередное ДТП с автобусом, 3 погибших 62
Автомобиль разорвало на части: в Чернигове в ДТП погибли 4 человека 57
Рищук, которого связывают с убийством Гандзюк, избил депутата райсовета 73
На Житомирщине грузовик врезался в автобус, погибли 9 человек 109
Сутки в ООС: 15 обстрелов, ранен 1 военный 88
ДТП с 9 погибшими под Одессой: полиция задержала водителя фуры 182
На Черниговщине вандалы повредили памятники на могилах бойцов АТО 27

На крышу львовского супермаркета «Арсен» упал строительный кран с территории строительства компании «Авалон».

Как сообщает пресс-служба горсовета Львова, ЧП произошло утром 26 сентября на ул. Красной Калины, 58.


Пострадала водитель крана. Ее зажало в кабине, поэтому на место происшествия привлекали спецтехнику. Женщину удалось высвободить. Она доставлена ​​в больницу.

«Женщину из крана уже вытащили. Она была зажата, поэтому привлекали специализированную машину, чтобы зафиксировать кабину крана и провести высвобождение пострадавшей. Кран упал на складские помещения «Арсена», то есть это хозяйственные помещения, где происходит подвоз товара. Поэтому больше никто не пострадал», - сообщил заместитель председателя Сихивской РА Владимир Ивасюк.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2648 грн.
20
Теги