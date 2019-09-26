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Торжества по случаю 100-летия Русской Православной Церкви за границей пройдут в июне 2020 года в Германии.

Фото: РИА Новости

В связи с этим состоится и Архиерейский собор РПЦЗ, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на информацию Московского патриархата.

«Выслушав отчеты предсоборной комиссии и архиепископа Чикагского и Средне-Американского Петра, председателя юбилейной комиссии, готовящей торжества по случаю 100-летия Русской Зарубежной Церкви, Архиерейский Синод подтвердил прежнее решение о проведении Архиерейского собора в женском монастыре преподобномученицы Елисаветы Феодоровны в баварском Бухендорфе в июне 2020 года. К Архиерейскому собору будут приурочены торжества Германской епархии, посвященные 100-летию Русской Зарубежной Церкви», - говорится в сообщении.

Заседание Архиерейского Синода РПЦЗ прошло в Нью-Йорке 23 сентября, его возглавил первоиерарх Русской православной церкви за границей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион.

Русская Православная Церковь за границей (РПЦЗ) – самоуправляемая церковь в составе Русской Православной Церкви Московского патриархата. РПЦЗ была создана в 1920-е годы вследствие фактического разделения Русской Церкви после революции и гражданской войны в России. 17 мая 2007 года в Москве в Храме Христа Спасителя Патриарх Алексий II и первоиерарх РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр подписали Акт о каноническом общении, что стало итогом длительных переговоров о воссоединении РПЦЗ с РПЦ.
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