Представительница Болгарии Кристалина Георгиева утверждена в должности нового директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ).

25 сентября исполнительный совет глобального кредитора проголосовал за то, чтобы назначить 66-летнюю Георгиеву вместо Кристин Лагард, которая ушла в отставку, чтобы стать главой Европейского центробанка, пишет Радио Свобода.

«Это огромная ответственность – быть во главе МВФ во время, когда глобальный экономический рост продолжает разочаровывать, когда сохраняется торговая напряженность и долг – на исторически высоком уровне», - говорится в заявлении Георгиевой.

66-летняя Георгиева вступит в должность 1 октября. Чтобы позволить ей занять этот пост, Совет управляющих МВФ снял возрастные ограничения для поста директора-распорядителя фонда. Ранее директор-распорядитель должен был быть не старше 65 лет.

Георгиева – политик-правоцентрист, доктор экономических наук, преподавала в Лондонской школе экономики, Массачусетском технологическом институте и Гарвардской школе бизнеса. С 2017 года и до сих пор занимала должность исполнительного директора Всемирного банка. В 2016-м была кандидатом на пост генерального секретаря ООН, но проиграла португальцу Антонио Ґутерришу. Свободно владеет английским и русским языками. По неофициальному соглашению, европейцы традиционно возглавляют МВФ, а представитель США - Всемирный банк.

Объединенный 189-ю странами МВФ предоставляет своим членам экономические консультации и финансовую помощь.