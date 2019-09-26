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Международные организации по большому счету устарели, они не готовы к реформам и инновациям, считает президент и председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф, в 2000-2007 годах возглавлявший министерство экономического развития страны. Об этом сообщает Интерфакс.

«Я про высшие органы аудита мало что могу сказать. Про международные организации типа МВФ: они должны умереть. Они не способны к саморефлексии, к самореформе. Много лет уже об этом ведутся разговоры, и многие люди всю жизнь за счет этих разговоров питаются. МВФ - абсолютно мертвый орган, на мой взгляд», - заявил Греф в ходе конгресса ИНТОСАИ (международная организация высших органов аудита, конгресс которой в 2019 году проходит в Москве).

Греф напомнил о непростых переговорах по погашению долга РФ перед МВФ в 2000 году (тогда он еще был чиновником). «Мы в 2000 году потратили кучу времени на переговоры с МВФ, и слава богу, их советом не воспользовались: они тогда от нас требовали повышения налоговой нагрузки. У нас налоговая нагрузка была 41% ВВП. Они от нас требовали дальнейшего повышения налоговой нагрузки. Мы в конце концов вышли из переговоров. Слава богу, напряглись, выплатили долг, хотя это было в то время очень тяжело», - сказал он.

Глава Сбербанка также посоветовал организациям не попадать в зависимость от МВФ. По мнению Грефа, у представителей МВФ «никакого disrupt (инноваций – ред.) нет, у них есть позавчерашние рецепты, которые вам не принесут никакой пользы». «Это же, к сожалению, касается большого количества других международных организаций», - признал он.
ForUm

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