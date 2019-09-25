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16-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг стала одной из четырех лауреатов премии Right Livelyhood Award-2019, которую называют «альтернативной Нобелевской премией». Об этом сообщает Радио Свобода.

В этом году премию, которая была основана в Стокгольме, присуждают уже сороковой раз. Ее лауреатами становятся люди, которые активно борются против загрязнения окружающей среды, ядерной угрозы, нарушений прав человека и дискриминации представителей меньшинств.

Тунберг наградили «за вдохновение и усиление политических требований относительно неотложных климатических действий, которые отражают научные факты».

Шведская школьница получила известность как инициатор кампании «Пятницы ради будущего» (Fridays for Future), в рамках которой школьники и студенты вместо учебы проводят массовые мероприятия с целью заставить политиков прислушаться к их требованиям о необходимости срочных мер по борьбе с изменениями климата.

Движение, которое началось с единичных пикетов Тунберг у шведского парламента, приобрел глобальный характер. В прошлую пятницу «климатические забастовки» прошли в десятках стран мира, в них принимали участие миллионы людей.

Во время выступления на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке 23 сентября Тунберг обвинила политиков в бездействии и недооценке угроз изменения климата.
ForUm

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