Прокуратурой Херсонской области сообщено о подозрении в хулиганстве депутату Херсонского областного совета Евгению Рищуку, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомств, досудебным расследованием установлено, что 22 сентября указанный депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находясь в общественном месте, совершил хулиганские действия в отношении потерпевшего Ч., нанеся ему два удара руками в лицо, а также грубо нарушил общественный порядок и права граждан на покой и отдых путем громкого выкрикивания в ночное время ругательств нецензурной бранью.

«Указанный гражданин, являющийся депутатом областного совета, продолжая свои хулиганские действия, нанес удары нескольким журналистам, которые пытались зафиксировать факты неправомерного поведения, и отобрал у них телефоны. Также угрожал физической расправой», – сказано в сообщении.

«Таким образом, своими умышленными действиями указанный гражданин, являющийся депутатом Херсонского областного совета VII созыва, совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 296 УК Украины, - хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, связанное с сопротивлением гражданам, которые прекращали хулиганские действия.

Напомним, депутат Днепровского райсовета Херсона Александр Власов сообщил, что 22 сентября в селе Правые Саги Олешковского района Херсонской области на празднике дня села Рищук избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова.

Полиция начала уголовное производство по факту драки.

Сам Рищук, заявил, что является потерпевшим и обратился в полицию с заявлением о нападении на себя.