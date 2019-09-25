В Украине вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» .

Вчера, 24 сентября, соответствующий документ № 54-IX был опубликован в парламентском официальном издании «Голос Украины» и вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Целью документа является предотвращение преждевременного разрушения автомобильных дорог перегруженными транспортными средствами, уменьшение расходов бюджетных средств на их восстановление, а также повышение уровня безопасности дорожного движения. Он вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также в законы «Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины» и «Об автомобильном транспорте».

В частности, предполагается, что нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств автомобильными дорогами, улицами или железнодорожными переездами влечет наложение штрафа в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан – в случае превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% . В случае превышения габаритно-весовых норм от 10% до 20% налагается штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Превышение габаритно-весовых норм более чем на 20% предусматривает штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Реализация закона будет способствовать обеспечению соблюдения всеми участниками рынка автомобильных грузовых перевозок норм законодательства об автомобильном транспорте, повышению качества и безопасности перевозок автомобильным транспортом, улучшению делового имиджа Украины.

Напомним, 11 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №1047 об увеличении штрафов за перегруженные фуры.

23 сентября документ подписал президент.