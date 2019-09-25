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На юге Турции, в городе Юрегир провинции Адана, в результате срабатывания установленного возле дороги взрывного устройства во время проезда полицейского автобуса пострадали 5 человек, сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.

«Утром в 07.20 во время проезда служебного транспортного средства, перевозившего полицейский отряд спецназначения, произошел взрыв. Повреждены бронеавтомобиль и окружающие машины. Пострадал 1 полицейский и 4 гражданских лица», - говорится в сообщении.

На место прибыли спасатели и бригады медиков.

Губернатор провинции Адана Махмут Демирташ сообщил впоследствии, что «раненые чувствуют себя хорошо».

В регионе начата масштабная операция по расследованию инцидента.
ForUm

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