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Курс гривни последние недели продолжает укрепляться. Котировки на валютном рынке в начале сентября застали врасплох тех, кто, помня о сезонном ослаблении гривны осенью, заблаговременно запаслись долларами и евро. И, как показали последние события, сделали это напрасно.

Ключевую роль здесь сыграли нерезиденты, которые с начала года в 14 раз увеличили инвестиции в облигации госзайма, заведя в страну большие объемы валюты.

Курс гривны с начала сентября продолжает укрепляться, едва ли не ежедневно обновляя рекордные значения последних лет. На этой неделе украинская валюта достигла лучшей своей отметки к доллару с начала 2016 года, во вторник на межбанке курс закрепился в районе 24,2 гривен/доллар. А в текущем году гривна «окрепла» к доллару уже на 12,5% – в начале января за один доллар давали почти 27,7 гривен.

За предыдущие несколько лет сформировался сезонный тренд, когда с весны и до конца лета гривна укреплялась, а уже с осени начинала «проседать» под давлением спроса на валюту со стороны импортеров. Но сезонные рыночные циклы обладают способностью сами себя «убивать», причем именно в тот момент, когда становятся общепризнанными и очевидными, говорит старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

«Так произошло, например, с «новогодним» ростом доллара. Он наблюдался в течение нескольких лет, а в прошлом году практически не был заметен. Если весь рынок ждет «новогоднего» роста курса, то желающие купить валюту будут стараться делать это заранее, а к указанному сроку покупателей не останется, таким образом, сезонный эффект «размоется», – говорит аналитик.

По его мнению, подобное происходит и с привычным по прошлым годам ростом курса конца лета-начала осени, вместо которого теперь наблюдается снижение.

Что изменилось в этом году? Опрошенные РБК-Украина финансовые аналитики указывают на несколько причин. Во-первых, нерезиденты стали активнее заводить валюту для покупки украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). С начала года иностранные инвесторы в 14 раз увеличили свой портфель ОВГЗ, тем самым поддержав предложение валюты на рынке.

«Кроме ОВГЗ, был также заход денег (из-за границы, - ред.) на парламентские и президентские выборы. И сейчас много гривен лежит в Казначействе, что сдерживает ослабление гривны», – отметил управляющий партнер ИК Capital Times Эрик Найман.

Еще один фактор, способствующий укреплению гривны – рекордный рост экспорта сельскохозяйственной продукции, обратил внимание руководитель подразделения по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко.

«Агроэкспортеры с начала нового маркетингового года в июле нарастили экспорт зерновых более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом, – говорит Мартыненко. – Не так плохо обстоят дела и у металлургов: хотя с августа экспортные цены на сталь снизились на 10-15%, цены на железную руду с начала сентября выросли более чем на 13% и сейчас находятся на уровнях 20-30% выше, чем год назад».

«В этом году благодаря аграриям, металлургам и нерезидентам гривна не ослабла, население также успокоилось и не последовало панического роста доллара. Даже кэш не реагирует на сезонность, – подтверждает директор департамента казначейства и финансовых учреждений «ОТП Банка» Антон Коваленко. – Экспортеры придерживали валюту в надежде продать ее дороже в сентябре, но роста не последовало, а выручка заходила, и пришлось ее отправлять на рынок, что и повлияло на укрепление гривны».

Как могут дальше развиваться события на валютном рынке?

Далеко не самый лучший сценарий для стабильности гривны – резкий выход нерезидентов из ОВГЗ, за чем последует вывод валюты за рубеж. Но для этого должны быть веские причины, считает Вадим Иосуб. Как, например, политический форс-мажор, или резкое снижение реальной доходности облигаций. «Такое снижение, в свою очередь, может быть вызвано или резким снижением номинальной доходности ОВГЗ, или резким ростом инфляции. Ни то, ни другое не представляется сейчас сильно вероятным», – считает эксперт.

Но, по его мнению, возросший спрос на импортные энергоносители может привести к росту доллара к концу года. Однако этот рост пока представляется довольно плавным – максимум до 26-26,5 гривен/доллар, считает Иосуб.

«Рост доллара выше 26,7 гривен возможен лишь в случае форс-мажора, такого как разрыв отношений с МВФ, обострение военной ситуации или откровенно популистские и безграмотные экономические шаги нового руководства страны», - добавил аналитик, уточнив, что перечисленные риски не являются наиболее вероятным сценарием. Потому, по его мнению, рост доллара, если и состоится до конца года, то вряд ли превысит 10% от нынешнего уровня.

Эрик Найман также не ожидает, что до конца года гривна будет резко девальвировать. Но, по его мнению, когда Казначейство начнет активно проплачивать бюджетные расходы, гривна начнет слабеть. «Вопрос в том, когда Минфин и местные власти начнут выпускать гривну со счетов в оплату бюджетных расходов», - добавил эксперт.

Иностранные инвесторы, скорее всего, продолжат наращивать свое присутствие на рынке ОВГЗ, и могут увеличить портфель этих инструментов на эквивалент 0,5-1 млрд долларов до конца года, считает Александр Мартыненко.

«Именно спрос нерезидентов на ОВГЗ может не только удержать гривну от резкого отката, но и поддержать курс сверх ожиданий рынка. В то же время могут значительно возрасти объемы импорта потребительских товаров. Не исключено также давление на курс гривны со стороны компаний, репатриирующих дивиденды», – пояснил РБК-Украина Мартыненко. Эксперт уточнил, что согласно прогнозу ICU, гривна может завершить 2019 год в диапазоне 25,5-26,5 гривен/доллар.

По оценкам Антона Коваленко из «ОТП Банка», откат или коррекция курса гривны по сравнению с нынешним уровнем возможны уже в конце сентября и в начале октября. «Позже возможен откат ниже – на 24,6-24,7 гривен/доллар, но, думаю, что минимум года будет зафиксирован в сентябре. Мы прогнозировали на конец года 26,5-27 гривен/доллар, но пересматриваем в сторону 26-26,5 гривен/доллар», - резюмировал Коваленко.
Ростислав Шаправский, ForUm

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