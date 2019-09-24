Украина ожидает около 20 тысяч паломников-хасидов на праздник Рош ха-Шана, сообщает Госпогранслужба.

В 2019 году Рош ха-Шана приходится на вечер 29 сентября. На этот раз ортодоксальные евреи отмечают юбилейный 5780-й Новый год. Праздник продлится два дня до вечера 1 октября.

Пограничники уже оформили около 250 паломников. А самые крупные группы хасидов ожидаются 25, 26 и 27 сентября. В частности завтра в аэропорт «Борисполь» должны прибыть чартерными рейсами 17 тысяч паломников. Их оформление будет происходить в терминале «Б». Этот терминал откроют специально для оформления указанных рейсов. В аэропорты Одессы и Винницы – до 3 тысяч паломников.

Во всех пунктах пропуска, через которые должны массово прибывать паломники, а это кроме аэропортов Киева, Одессы и Винницы – и пункты пропуска на границе с Польшей, Словакией и Румынией, для обеспечения быстрого и качественного пограничного контроля Госпогранслужба выделила дополнительный персонал и технические средства, а с личным составом проведены практические занятия.