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Окружной админсуд Киева обязал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА вдвое увеличить высоту жилого комплекса «Покров» на ул. Сечевых Стрельцов, 59. Об этом свидетельствует решение судьи Игоря Погрибниченко от 16 сентября, пишут Наші гроші.

Суд обязал Департамент изменить высоту комплекса с 26,5 м на 72,6 м (26 этажей).

Таким образом суд удовлетворил иск Центрального территориального управления капитального строительства Минобороны, которое является заказчиком строительства совместно с ООО «Будинпроект». Они заключили договор о строительстве ЖК «Покрова» в 2015 году.

Строительство они начали в 2016 году, снеся существующий военкомат и сведя первые несколько этажей ЖК, после чего ДАБИ аннулировало разрешение. Основанием стал ряд нарушений, среди которых – недействительные градостроительные условия и ограничения (ГУО), которые утратили силу в 2013 году. Также свое предписание о приостановлении работ выдал Минкульт, с которым застройщик не согласовывал никаких документов о строительстве в историческом ареале Киева, где действует ограничение по высотности (не выше 27 м).

После проигрыша во всех судах включая Верховный, ЦТУКБ  в феврале этого года получило новые ГУО, которые уже ограничили высотность ЖК к законным 26,5 м. В соответствии с новыми ГУО застройщик был обязан разработать новую проектную документацию.

Зато ЦТУКБ обратилось в суд с требованием увеличить предельную высоту объекта до 72,6 м, как предусматривал старый проект. И ОАСК это требование удовлетворил.

«Судья Погрибниченко своеобразно протрактувал постановление Верховного суда, подтверждавшего неправомерность сведения 72-метрового ЖК. Тогда местный житель просил Верховный суд отменить старые ГУО, однако судьи решили, что, поскольку ГУО и так являются недействительными еще с 2013-го года, то невозможно отменить то, чего не существует. Судья Погрибниченко решил, что это является свидетельством того, что старые ГУО, а затем и старый проект законными», - отмечают журналисты.

К слову, Департамент КГГА отзыв на иск ЦТУКБ не подал, и суд квалифицировал это как признание иска.
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