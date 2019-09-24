Укрзализныця завершает работы по переоборудованию депутатской комнаты на Центральном железнодорожном вокзале станции Киев-Пассажирский на зал ожидания для военнослужащих. Со следующей недели планируется открыть зал для посетителей, сообщил в Facebook председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«Для нас это очень важный вопрос. Мы кардинально меняем концепцию волонтерских пунктов для украинских защитников», - отметил Кравцов.

Он также сообщил, что зал для военнослужащих обустраивают всем необходимым для комфортного пребывания воинов: диванами, телевизором, стиральной машиной, WI-FI и камерами хранения. Также будет обустроена библиотека.

По информации председателя правления Укрзализныци, вскоре аналогичные помещения, переоборудованные из депутатских комнат, появятся в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днипре.