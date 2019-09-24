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Экс-заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян заявил, что не писал заявление об увольнении с должности.

«Кличко на пресс-конференции заявил, что я написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя КГГА. По этическим соображениям критиковать не буду. Скажу лишь, что заявление не писал, писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей», - написал он в Facebook.

«Председатель КГГА борется за свое политическое будущее и тут уж не до сантиментов или мужского достоинства. Жаль, что мэр столицы нашего государства не смог противостоять внешним силам и поставил их интересы выше самих киевлян», - заявил

Давтян и добавил, что продолжит работать на благо киевлян.

Как сообщал ForUm, накануне, 23 сентября, мэр Киева Виталий Кличко представил своего нового советника – известного предпринимателя и новатора Максима Бахматова. В то же время он сообщил об отставке двух заместителей главы КГГА - Александра Спасибко и Дмитрия Давтяна.
ForUm

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