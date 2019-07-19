В Киеве официально зарегистрировано 2 млн 651 тыс 235 человек. Об этом на странице в Facebook сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян.

«В Киеве официально зарегистрировано 2 миллиона 651 тысяча 235 человек. Это данные взяты из электронного реестра нашей территориальной громады, - кстати, первого в Украине. Мы пока что единственный город, где точная и актуальная информация о численном составе зарегистрированного населения находится в электронном виде», - написал он

По его словам, данные из этого электронного реестра позволят контролировать уровень заселенности районов, спрогнозировать развитие города на последующие годы, пользоваться информацией о демографическом состоянии.

«Интересно, что численность прекрасной половины человечества в столице преобладает. На сегодня зарегистрировано 1 504 144 женщины, а это 56,7%», - отметил Давтян.