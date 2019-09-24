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Предоставление автокефалии новой украинской Церкви было незаконно принято под давлением в геополитических интересах и глубоко раскололо украинский народ, Поместные Православные Церкви, Святую Гору и Синод Элладской Православной Церкви.

Фото: pravoslavie.ru

Об этом сказал митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим (Элладская Православная Церковь), сообщают «РИА Новости» со ссылкой на «Vima Orthodoxias».

 «Пять митрополитов из "старой Греции", и старейшие члены Постоянного Синода осторожно отнеслись к неограниченному праву Патриарха на предоставление автокефалии», - пишет митрополит Серафим.

По его словам, он возражал против предложения Постоянного Синода написать в информационном сообщении, что Константинопольский патриарх имеет право предоставлять автокефалию, а предстоятель Греческой Церкви – привилегию заниматься вопросом признания Церкви Украины.

Владыка заявил также, что «Поспешное решение (украинского вопроса) под давлением светских деятелей, сильных мира, ради продвижения геополитических и геостратегических проектов, разделило глубочайше украинский народ, разделило автокефальные Православные Церкви, поскольку все вместе они не согласны с неканоническим предоставлением автокефалии Украине, разделило Постоянный Священный Синод, разделило Святую Гору, разделит Архиерейский Собор».

По его словам, этот вопрос разделяет Церковь в целом, и самым мудрым решением было бы передать эту проблему на всеправославный синаксис предстоятелей и представителей Поместных Церквей. Митрополит также призывает иерархов не участвовать в совместных богослужениях и молитвах с представителями неканонической Церкви.
ForUm

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