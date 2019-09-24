Суд отправил под временный домашний арест Магомед-Амина Саитова, подозреваемого в нападении на экс-народного депутата Мустафу Найема в 2018 году.

Об этом сообщил брат бывшего нардепа, юрист Маси Найем.

«Судья не удовлетворил ходатайство прокурора, но избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 7 октября 2019 года», - написал он в Facebook.

Досудебное расследование установило, что 30 апреля в 2018 года, примерно в 17 часов 25 минут, Саитов Магомед-Амин Абубакарович, находясь на проезжей части по адресу площадь Бессарабская, 2 в Киеве, действуя в группе со Саитовым Ахмедом Абубакаровичем, Саитовым Магомедом-Салихом Арбуевичем и Темербулатовим Умалом Руслановичем, совершили хулиганство, напав на Мустафу Найема. У депутата диагностировали перелом челюсти и сотрясение головного мозга.

Ахмед Саитов, Магомед-Салих Саитов и Умал Тимербулатов были задержаны полицией. Им объявили о подозрении по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрена санкция до четырех лет лишения свободы. Им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Четвертый хулиган, Магомед-Амин Саитов, выехал на территорию Республики Азербайджан, чтобы избежать уголовной ответственности. С 18 февраля он находился в учете Генерального секретариата Интерпола с «красной» карточкой, то есть с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину.

По словам юриста, на суде подозреваемый сообщил, что вернулся в Украину «по причине смены власти».

Напомним, 30 апреля 2018 в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении. 2 суд отправил их под домашний арест.

По данным прокуратуры, один из нападавших – Магомед-Амин Саитов – улетел в Баку через 2 часа после инцидента.

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Полиция объявила его в розыск. 5 мая его задержалиправоохранители Азербайджана. 7 мая Саитова отпустили на свободу.

ГПУ направила в Азербайджан документы для экстрадиции в Украину и дальнейшего привлечения к уголовной ответственности Магомеда-Амина Саитова.

Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче подозреваемого.