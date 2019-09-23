Полиция задержала одного из нападавших на экс-нардепа Мустафу Найема Магомед-Амина Саитова. Об этом сообщил адвокат Маси Найем.

«Моя информация подтвердилась. Нападающий на моего брата, Саитов Магомед-Амин, сейчас находится в Украине. Его задержали, и сегодня в 18:00 будет судебное заседание по ходатайству прокуратуры города Киева о применении ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей», - написал он в Facebook.

Напомним, 30 апреля 2018 в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении. 2 суд отправил их под домашний арест.

По данным прокуратуры, один из нападавших – Магомед-Амин Саитов – улетел в Баку через 2 часа после инцидента.

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Полиция объявила его в розыск. 5 мая его задержалиправоохранители Азербайджана. 7 мая Саитова отпустили на свободу.

ГПУ направила в Азербайджан документы для экстрадиции в Украину и дальнейшего привлечения к уголовной ответственности Магомеда-Амина Саитова.

В свою очередь Генпрокуратура Азербайджана отказала в выдаче подозреваемого.