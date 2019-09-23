В 2018 году в рамках государственного оборонного заказа ряд предприятий не смогли в полном объеме поставить армии военную технику.
Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на данные Министерства обороны, передает «Экономическая правда».
Речь идет о производителе катеров - заводе «Кузня на Рыбальском», который в прошлом году принадлежал экс-президенту Петру Порошенко; производителе грузовых автомобилей ОАО «АвтоКрАЗ», который входит в состав финансово-промышленной группы олигарха Константина Жеваго, а также о государственные предприятиях: Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова, Киевский и Житомирский бронетанковые заводы.
Из-за государственной тайны в Минобороны не раскрывают, какая именно техника и на какую сумму не была поставлена.
«Но из отчета о выполнении бюджетной программы «Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования» в 2018 году известно, что из запланированной закупки 199 единиц новой бронетехники в вооруженные силы поступило лишь 94 единицы. Из запланированных 974 единиц автотехники различной характеристики, поставщики сумели передать 676. Три бронированных катера так и не поступили на службу и прочее», - говорится в сообщении.
Всего в 2018 году по программе модернизации вооружения вооруженных сил из бюджета потратили 14 миллиардов гривен. До конца этого года аналогичные расходы достигнут 17 миллиардов.
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