На Кировогращине в селе Звенигородка, нетрезвый водитель устроил ДТП со смертельным исходом, протаранив на автомобиле стену храма Украинской Православной Церкви.

Фото: Александрийская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Александрийской епархии, трагедия произошла 21 сентября в 6 утра. В автомобиле находились три человека в состоянии алкогольного опьянения: один пассажир погиб на месте, второй находится в реанимации, сам водитель получил травмы, которые не угрожают его жизни.

«Великое счастье, что в этот день еще не началось богослужение, ведь в день Рождества Богородицы храмы наполнены верующими и их детьми – погибших и пострадавших было бы значительно больше», – подчеркнули в епархии.

Настоятель Спасо-Вознесенского храма обращается ко всем неравнодушным с просьбой помочь восстановить храм.