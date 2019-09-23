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На Кировогращине в селе Звенигородка, нетрезвый водитель устроил ДТП со смертельным исходом, протаранив на  автомобиле стену храма Украинской Православной Церкви. 

Фото: Александрийская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Александрийской епархии, трагедия произошла 21 сентября в 6 утра. В автомобиле находились три человека в состоянии алкогольного опьянения: один пассажир погиб на месте, второй находится в реанимации, сам водитель получил травмы, которые не угрожают его жизни.

«Великое счастье, что в этот день еще не началось богослужение, ведь в день Рождества Богородицы храмы наполнены верующими и их детьми – погибших и пострадавших было бы значительно больше», – подчеркнули в епархии.

Настоятель Спасо-Вознесенского храма обращается ко всем неравнодушным с просьбой помочь  восстановить храм.
ForUm

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